Menina Thassyla Fortes Brinch é encontrada em São Francisco de Assis

A informação foi confirmada por familiares, que informaram que Thassyla está bem.

Ela estava desaparecida desde o fim de semana, o que mobilizou buscas na região e uma ampla divulgação por meio das redes sociais, veículos de comunicação e iniciativas locais.

A família agradece a todos que contribuíram com informações, compartilharam os apelos de localização ou participaram diretamente das buscas.

As circunstâncias do desaparecimento não foram divulgadas até o momento. As autoridades locais seguem acompanhando o caso.