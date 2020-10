Menino de 2 anos engole crucifixo em Divinópolis; objeto foi retirado após intervenção médica

Um menino de 2 anos segue internado depois de fazer uma intervenção médica para retirar um crucifixo que ele engoliu no último sábado (17), em Divinópolis (MG). O objeto obstruiu o sistema digestório do garoto, que foi inicialmente hospitalizado na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) em Divinópolis. No local, ele aguardou por uma transferência para uma unidade de alta complexidade no município de Passos, o que ocorreu na segunda-feira (19).