Menino de 3 anos morre após cair em tanque de esterco de animais no interior de Três Passos

Um menino de 3 anos morreu após cair em uma esterqueira, um tanque utilizado para armazenar dejetos de animais, no interior de Três Passos, na Região Noroeste do estado, na tarde de domingo (13).

De acordo com a Polícia Civil, a criança estava com os pais visitando familiares em uma propriedade rural. O menino chegou a ser socorrido, mas morreu no hospital. A principal hipótese é de que a causa da morte tenha sido afogamento, mas apenas a perícia pode confirmar.

A polícia trabalha com a tese de acidente. “Normalmente as esterqueiras possuem uma proteção feita com uma espécie de lona, que pode não ter suportado o peso do menino ou ela estava sem essa proteção”, destaca o delegado que investiga o caso, Marion Volino.

Uma equipe da polícia está no local, nesta segunda-feira (14), para averiguar as circunstâncias do ocorrido.