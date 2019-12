Menino de 4 anos tira foto com seus ídolos

‘ Eu quero ser um policial quando ficar adulto ou quem sabe um Bombeiro’ – esse é o desejo de Paulo Daniel Pires de 4 anos.

Um pouco tímido ao falar com a reportagem, mas extremamente à vontade com os policiais militares: soldados Leal, Marcos e Krug.

Paulo Daniel era só alegria. O sorriso irradiava toda a inocência de uma criança que está perto de seus ídolos, seus heróis, pessoas que admira e têm como exemplo.

O flagrante da reportagem deste momento, foi durante o patrulhamento ostensivo da guarnição da Brigada Militar no bairro Planalto.

Assim que viu o carro, o menino pediu para tirar uma foto com os policiais que prontamente atenderam a solicitação do fã do trabalho da BM. Mesmo que ainda seja pequeno, Paulo Daniel já tem muito certo quais são seus desejos e objetivos para a vida.

A tia que estava com ele, Ana Paula Pires, disse que o sobrinho é encantado pelos policiais militares. “Ele tem carro policial e quando passamos por uma viatura sempre teve a vontade de fazer um registro, fico muito feliz que isso tenha acontecido”- destacou.

Paulo Daniel reside em Porto Alegre com a tia. Eles vieram passar as festas de final de ano em Alegrete, na residência de familiares.

Ana Paula ficou encantada com o carinho que ele recebeu dos policiais. “Isso com certeza vai marcar ainda mais a vida deste pequeno “policial”. Pois são atitudes positivas, exemplos bons e a realização de algumas metas que nos fazem mais fortes e seguros com relação ao futuro. Ele já era apaixonado pela Brigada Militar, agora vai levar para sempre essa imagem e o acolhimento nesta tarde” – comentou.

Fica a beleza e a sensibilidade do gesto dos policiais que foram amáveis com o menino que estava em êxtase para tirar uma foto com eles. Um gesto de quem valoriza, acima de tudo, a inocência. O amor, a empatia e o carinho sempre serão marcas indeleveis e positivas.