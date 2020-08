Menino de sete anos faz suco de limão para vender em Alegrete

Compartilhe











A criatividade e vontade de fazer algo, diferente, pode ser ainda mais evidente neste tempo de pandemia, em que muitos se desesperam por ter que ficar em casa.

Sem aulas e passando a maior parte do tempo no interior, na propriedade da família, um menino de sete anos, que adora a vida no campo e de colher frutas, resolveu fazer suco para vender. Diogo Peres Dornelles com ajuda mãe, a jornalista Vanessa Peres e da irmã de 19 anos faz os puros concentrados de limão.

O guri criou até sua própria marca- a Limona Dio. Ele mesmo colhe as frutas fresquinhas de propriedade da família.

O pequeno se dedica a produzir o suco concentrado que é engarrafado para a venda. A mãe, sempre por perto, incentivando o filho que, além de empreender, sabe que sucos naturais são ricos em vitaminas e ajudam a manter a boa saúde das pessoas.

O guri está bem empolgado, porque começaram a surgir as encomendas que ele, sempre que dá, vai fazer as entregas, conta a empolgada mãe.

O Limona Dio é suco de limão natural- fruta rica em vitamina que ajuda a fortalecer o sistema imunológico das pessoas. Nesta época é a safra das frutas e Diogo diz que não dá conta de colher tanto limão. São 300 ml de pura vitamina C que está sendo vendido a 6 reais.