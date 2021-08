Menor é apreendido e encaminhado ao CASE por tráfico de drogas

Na manhã do dia (18), um menor, de 17 anos, foi flagrado com maconha próximo ao Presídio Estadual de Alegrete. Conforme informações da ocorrência, os policiais militares perceberam a presença de dois indivíduos perto da Casa Prisional em atitude suspeitas. O horário, era o mesmo em que os apenados estão no banho de sol, portanto, no pátio do Presídio.

Marciano, da Retro, teve uma despedida comovente da família e amigos

Os policiais abordaram a dupla na rua Severino Ribeiro e, durante a revista pessoal, foi localizado no bolso do menor a quantidade de 21 trouxinhas de maconha com o peso de moedas de 0,25 centavos. Essa tem sido a opção utilizadas na tentativa de arremessarem drogas para o interior da casa prisional em razão da tela de proteção.

Além da droga, o menor também estava com um celular e a quantia de 35 reais. Com o outro indivíduo, de 23 anos, nada foi localizado. Ao ser encaminhado à Delegacia de Polícia foi determinado pelo Delegado de Plantão prisão em flagrante por tráfico de drogas e o encaminhamento do menor ao Ministério público com o pedido de internação junto ao CASE – em Uruguaiana.