Menor é apreendido em praça por desacato a policiais militares

Um menor infrator, de 17 anos, desacatou policiais militares e teve que ser encaminhado à Delegacia de Polícia de Alegrete.

A ocorrência foi no Município de Manoel Viana e, conforme os PMs, a guarnição foi acionada em razão de uma algazarra no interior da Praça central. Chegando no endereço, os policiais se depararam com o acusado saindo do interior da Praça e, na sequência, já começou a proferir palavras ofensivas aos PMs.

Foi solicitada a identificação do menor que, novamente, se recusou a obedecer as ordens dos policiais. Ele seguiu xingando e teve que ser contido. A mãe do adolescente infrator foi comunicada e o acompanhou até a DP para o registro de desacato.