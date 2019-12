Menor flagrado com droga, em praça de Alegrete, é apreendido pela BM

Adolescente foi apreendido pela Brigada Militar por tráfico de drogas.

Na madrugada desta quarta-feira(18), o acusado de 17 anos foi abordado em atitude suspeita em uma pracinha no bairro Lara. Conforme ocorrência, ele estava acompanhado de mais dois homens. Durante a revista pessoal, foi encontrado com o adolescente uma faca de serrinha, um Iphone e 50 reais.

No chão, os policiais localizaram uma sacola com cerca de 100g de maconha. Uma parte estava em forma de tijolo e outra em pedaços. O menor disse que a droga era dele, para seu consumo e teria comprado pelo valor de 300 reais.

Diante da situação, ele foi encaminhado à Delegacia de Polícia e determinado pela autoridade policial a solicitação junto ao Ministério Público para internação do acusado no CASE de Uruguaiana. Até o momento desta postagem, ele aguarda na DP a decisão do Judiciário.