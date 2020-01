Menor que caiu da escada de clube teve alta do hospital

O adolescente que caiu de uma corrimão em um clube social em Alegrete, deu alta na última quarta-feira(22). Ele estava internado na Santa Casa de devido ao trauma. De acordo com informações de amigos, o menor teve que ficar com um dreno no pulmão. Porém, agora está bem.

O fato:

Na madrugada do último domingo(19), um adolescente de 15 anos caiu de uma altura aproximada de 3 metros em Alegrete.

Conforme informações de testemunhas, o menor teria tentado descer pelo corrimão de uma escada em um Clube da cidade. Ele se desequilibrou e caiu. Na queda, ficou com trauma na coluna e no abdômen. O Samu foi acionado e o encaminhou à Santa Casa. No momento em que foi socorrido estava consciente e não apresentava fraturas. A brincadeira foi muito perigosa e o menor teve sorte em não ter batido a cabeça.