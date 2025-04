Mensageira Veloz e La Vai Bryan correm a final do GP Gentil Carlesso

No domingo (27), o hipódromo Nilton Bruno Carlesso foi palco de dois ternos eliminatórios que definiram os finalistas de 2025.

No 1º páreo do GP, em 600 metros, venceu Mensageira Veloz (Verazano/Coisa Delas), criação de Tiago Târrago e propriedade do Stud Velo Equus de Uruguaiana. Treinada por J. Santana e pilotada por E. Rodrigues, a égua desbancou o favoritismo de Forza Speranza, parceria do Stud Baita Chão e do homenageado Henrique Oliva.

No 2º páreo, La Vai Bryan (Wired Bryan/Lá Vai Firmina), criação da Coudelaria Família Monteiro e propriedade de Robson Silva, Ademar Martel e Stud Almeida, de Santo Augusto, Panambi e Ijuí, treinado por R. Silva e pilotado por G. Montanha, superou Mossberg e Mbappé.

Se depender das apostas, La Vai Bryan, com R$ 227 mil em jogo, é o franco favorito. Mensageira Veloz teve R$ 110.500,00 apostados a seu favor. A disputa na maior cancha reta do Brasil promete! A largada será às 15h, e quem chegar na frente embolsará uma quantia superior a R$ 200 mil em premiação.

Também foram disputadas no domingo duas eliminatórias do Grande Prêmio Stud L.F.C. No 1º páreo, a favoritíssima Baronesa Lark (Taludo Capitã Style), criação de Remi Santos Fiorin e propriedade do Stud Butuí de São Borja, treinada por A. Maciel e pilotada por Leonardo Leotti, venceu com facilidade.

No 2º páreo, em 500 metros, venceu Denver (Taludo/Xilara Halo), criação e propriedade de Thiago e Ivo Batista, de São Luiz Gonzaga, treinado por P. Silva e pilotado por D. Oliveira. A grande final desse GP largará às 15h30min. Baronesa Lark teve R$ 83 mil e Denver R$ 77 mil em apostas.

Fotos: Roque Massariol (CanchaReta)