Mentora e palestrante aborda a qualidade nos serviços a proprietários de oficinas da cidade

Aconteceu, em Alegrete, a palestra intitulada “Três passos para falir sua oficina”, que atraiu um público expressivo de profissionais interessados em aprimorar seus conhecimentos e estratégias de gestão. Contrariando o título provocativo, a palestrante Karine Quinjalmo, consultora especializada em gestão de oficinas, compartilhou orientações sobre o que não se deve fazer para garantir o sucesso contínuo dos negócios no setor automotivo.

Karine Quinjalmo é reconhecida por sua vasta experiência como mentora de soluções em sistemas para reparação automotiva e auditora do Instituto de Qualidade Automotiva (IQA). Na palestra, ela abordou estratégias práticas e dicas valiosas para que os profissionais da área possam evitar armadilhas e armazenar conhecimentos essenciais para manter o bom funcionamento de suas oficinas.

O evento foi uma iniciativa conjunta do Sincopeças-RS e da Associação de Mecânicos, Metalúrgicos e Eletricistas de Alegrete (AMMEA), contando também com o apoio fundamental da Unipampa. Um dos aspectos notáveis dessa iniciativa foi a abertura ao público mediante a doação de 1 kg de alimento não perecível, que será direcionado ao Asilo Ari Paim. Além do enriquecimento profissional proporcionado pela palestra, essa ação solidária demonstrou o compromisso dessas entidades com a comunidade local.

O evento, contou também, com a presença do vice-prefeito Jesse Trindade que formalizou a entrega de um terreno, doado, à Associação de Mecânicos, Metalúrgicos e Eletricistas de Alegrete. Essa ação representa um passo importante na trajetória da associação, que há muito tempo nutria o desejo de ter um espaço próprio para suas atividades e iniciativas.

O terreno, localizado na Avenida Caverá, nº 1318, permitirá à AMMEA estabelecer um Ecoponto de Logística Reversa e um espaço de referência para atividades associativas, cursos de capacitação e interação com a comunidade.

Com um quadro de 38 profissionais ativamente envolvidos, a AMMEA desempenha um papel importante em Alegrete, congregando esses especialistas e fornecendo oportunidades de atualização por meio de cursos e seminários.

A diretoria da AMMEA expressou sua gratidão a todos os associados, palestrantes, parceiros e participantes por tornarem possível o sucesso do evento. A palestra de Karine Quinjalmo foi reconhecida como altamente enriquecedora, contribuindo significativamente para o desenvolvimento profissional dos presentes. Secretários Municipais e a presidente do MDB Jovem Vanessa Moraes também participaram.

Fotos Vanessa Moraes