Mercadão dos Óculos comemora dois anos em Alegrete e você é o convidado que não pode faltar

A Rede de Ópticas Mercadão dos Óculos está de aniversário em Alegrete e, para agradecer a receptividade, o carinho e a confiança de todos, preparou uma festa repleta de novidades, promoções imperdíveis e brindes especiais para seus clientes que vão até o dia 30 de julho!



Todos são convidados e para aqueles que desejam aproveitar as promoções de aniversário, confira:

• 50% de desconto em Lentes Multifocais linha Premium – lentes personalizadas para sua anatomia ocular, com campo de visão ampliado e tecnologia alemã.



• Filtro de luz azul grátis, nas lentes digitais.



O seu óculos novo produzido com o máximo de conforto visual e garantia estendida de até um ano!

Nos dias 29 e 30 de julho a loja estará com uma programação especial com música ao vivo, brindes especiais, diversão para as crianças e um bolo delicioso!



Visite a loja, leve sua receita médica e conheça o atendimento especial da Zilá, Camila, Dayane e da Fernanda!



Mercadão dos Óculos , há dois anos a sua ótica completa em Alegrete!

Na Vasco Alves, 220.



TELEFONE: (55) 9 9984-2218