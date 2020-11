Mercadão dos Óculos está com a promoção Color Friday, óculos completos com até 50% de desconto

Desde o início a rede de óticas Mercadão dos Óculos, através dos seus franqueados está atenta às necessidades visuais dos seus clientes.

Por tratar-se de uma rede com fábrica própria, marcas exclusivas, e por manter parceria com laboratórios renomados que cumprem todas as exigências do mundo ótico, os preços fazem jus ao slogan “ ninguém vende mais barato” com condições mais que especiais e qualidade comprovada.

Nesta semana, mais uma excelente promoção está surpreendendo aqueles que confiam e investem nos óculos de grau e solares do Mercadão dos Óculos.

Confira:

Melhor Promoção impossível!

O Mercadão dos Óculos está com a Promoção Color Friday – óculos completos com super descontos de até 50%. Mas, atenção que a promoção é válida somente até o dia 27 de novembro ou enquanto durar o estoque.

E tem maiS PROMOÇÃO: Na compra da sua lente, o segundo PAR é totalmente grátis!

A SEGUNDA lente não precisa ser do mesmo grau e o cliente ainda pode optar em fazer outra para si ou pode também presentear alguém especial.



Consulte o regulamento com os consultores do Mercadão dos Óculos.

Mercadão dos Óculos Alegrete – Sua Ótica Completa!

Leve sua receita até a loja ou se preferir agende um atendimento com um dos consultores, através do WhatsApp (55) 9 9984-2218. A empresa também possui atendimento domiciliar e serviço delivery.

Mercadão dos Óculos – Ninguém vende mais barato que a gente!

Endereço: Vasco Alves – 220 – Sala 106 – Centro

Contato: 3421 2218

Whatsapp: 55 9 9984 2218

Facebook: Rede de Óticas Mercadão dos Óculos

Instagram:@mercadaodosoculosalegrete

Aline Menezes