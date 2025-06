Mercadão dos Óculos está em novo endereço

Impulsionado pela conscientização sobre a saúde ocular, o segmento óptico é um setor que está em constante crescimento.

Em Alegrete, o Mercadão dos Óculos desde a sua inauguração, há quase cinco anos, apresentou à comunidade um novo conceito em óptica, atraindo o público não só pela estética de cada produto, mas também pelos detalhes que fazem toda a diferença, inclusive sendo atuante em eventos, campanhas solidárias e datas especiais. A proposta veio repleta de personalidade, interação e atendimento de excelência.

O Mercadão dos Óculos é uma rede de óticas com mais de 700 lojas no Brasil, possui fábrica própria, marcas exclusivas, além de uma variedade de produtos com qualidade, óculos de grau com lentes dos melhores laboratórios e óculos solares, tudo isso com qualidade, garantia, confiança e preços muito abaixo do mercado.

E, para continuar fazendo história do Mercadão dos Óculos, os empresários Renan e Mariana Drehmer decidiram investir num espaço mais amplo, moderno e acolhedor, reinaugurando a empresa na rua Gaspar Martins, 266 no centro de Alegrete.

Em novo endereço, o Mercadão dos Óculos segue imbatível em campanhas, promoções e condições imbatíveis.

Visite a loja na rua Gaspar Martins, 266 – centro de Alegrete/RS.

Mercadãos dos Óculos –

Aline Menezes