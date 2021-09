Mercadão dos óculos, no mês de setembro, retorna com a Promoção “Armação por apenas 1 Real”!

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

O Mercadão dos Óculos sempre inovando e trazendo ofertas atrativas para o público de Alegrete e região, neste mês de setembro mais que especial aos gaúchos, retorna com a promoção “ARMAÇÃO POR APENAS 1 REAL” !!!



São quase 1000 opções de armações à escolha do cliente, que na compra do óculos completo (armação e lente), a armação fica por apenas 1 Real!

Tem opções para todos os estilos e idades! Inclusive peças infantis lindas e resistentes!



Essa é sua oportunidade de ter uma armação incrível na compra dos seus óculos completos.



Válido para lentes visão simples e multifocal!



Mercadão dos Óculos trabalha com os melhores laboratórios do ramo óptico: Essilor, Zeis, Eurolens e muito mais!

Mercadão dos Óculos, sua ótica completa com qualidade e preço justo!!



Leve a sua receita e aproveite! Confira regulamento na loja.



Em Alegrete, na Rua Vasco Alves, 220. Sala 106

Fone : (55) 3421-2218 | 99984-2218