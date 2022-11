Mercado de gado instável com expectativa que exportações continuem em 2023

Um dos produtos que mais responde pela economia de Alegrete, a pecuária, vive depois do segundo turno da eleição, momentos de incertezas.

Homero Tarragô, do escritório Agenda Remates, com larga experiência em negócios de venda de animais, diz que realmente o mercado atual é de instabilidade. O preço do quilo do boi gordo oscila entre 9,50 e 10 reais, depois de ter chegado a 13 reais.

Ele acredita que as exportações vão continuar, porque nunca se vendeu tanto gado para o exterior como em 2022. A China é um dos grandes mercados importadores, assim como os Estados Unidos.

Não temos gado gordo e de pastagem também ja foram, diz Tarrogô e isso fez com que a planta do Marfrig desse férias coletivas por falta de matéria prima e, também, ajustar áreas do frogorífico.

O leiloeiro comenta que os produtores estão na expectativa, mas acreditam que o comércio de gado vai continuar firme em 2023, porque o País e o mundo precisam comer.