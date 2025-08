Mercado de trabalho em Alegrete: entenda as carências e oportunidades

Entre o campo e a cidade, onde estão as vagas — e onde falta?

Com um pé na tradição agropecuária e outro na modernização dos serviços e do comércio, Alegrete vive um momento decisivo para o futuro do seu mercado de trabalho. A cidade tem mostrado avanços na geração de empregos, mas também carrega gargalos que exigem soluções conjuntas, especialmente na qualificação profissional e na criação de oportunidades sustentáveis.O que dizem os números?

Segundo o Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), de janeiro a abril de 2025, Alegrete criou um saldo positivo de 13 empregos formais. No acumulado dos últimos 12 meses, foram 173 novas vagas. Os números revelam uma economia estável, mas com crescimento modesto — e fortemente concentrado em dois setores: comércio e serviços.

Só no mês de abril, por exemplo, o saldo de empregos foi de apenas 7 vagas, puxado exclusivamente por essas áreas. Enquanto isso, setores tradicionais como a indústria, a construção civil e a agropecuária encerraram mais contratos do que iniciaram. O que está acontecendo?

Um quebra-cabeça de oportunidades e carências

Comércio e serviços: o coração que pulsa

Esses setores têm segurado as pontas do emprego em Alegrete. Desde pequenos negócios de bairro até empresas maiores, a abertura de lojas, bares e serviços pessoais vem mantendo o mercado em movimento. A contratação temporária também ganhou força: só em 2024 foram 687 vínculos temporários, colocando Alegrete entre as 20 cidades do RS que mais recorreram a essa modalidade.

Indústria e agro: o gigante adormecido

Apesar da força histórica do agronegócio alegretense, os números de empregos não acompanham sua relevância econômica. Falta beneficiamento local dos produtos agrícolas, como arroz e soja, o que trava a geração de empregos diretos. A indústria, por sua vez, esbarra em um problema antigo: falta de incentivo para expansão e inovação.

Qualificação: há vagas, mas falta preparo

A boa notícia é que Alegrete conta com instituições como UERGS, UNIPAMPA, URCAMP e IFFar, que oferecem ensino técnico e superior. A má notícia? Ainda há um descompasso entre o que é ensinado e o que o mercado precisa. Além disso, há déficit de professores na educação básica, o que compromete a formação desde cedo.

Como abrir novas portas para o emprego?

Alegrete tem um imenso potencial adormecido. Para destravá-lo, será preciso investir em estratégias que combinem desenvolvimento econômico com inclusão social. Veja algumas delas:

1. Industrialização local: do campo à indústria

Estimular indústrias que aproveitem a produção rural local — como beneficiadoras de grãos, laticínios e frigoríficos — é essencial para gerar emprego e renda. A revisão da legislação industrial já está em pauta e pode ser um divisor de águas.

2. Formação técnica conectada à realidade

A parceria entre escolas técnicas, universidades e empresas pode alinhar currículos com as necessidades reais da cidade. Cursos voltados à agroindústria, tecnologia rural, automação e logística são caminhos promissores.

3. Estímulo ao empreendedorismo jovem e digital

Com 149 novas empresas abertas apenas no primeiro semestre de 2025 (33 delas online), Alegrete já mostra vocação para o empreendedorismo. Falta agora incentivo à inovação, com espaços de coworking, incubadoras e acesso a crédito para novos negócios, especialmente no setor criativo, turismo e tecnologia.

4. Fortalecimento do SINE e ações de mediação

Eventos como o Empregar RS precisam ganhar mais visibilidade local. Em 2025, Alegrete ofertou apenas 10 vagas no evento — um número tímido para o tamanho da cidade. Mais vagas, oficinas de currículo e parcerias com empresas podem melhorar a efetividade desses programas.

E o futuro?

Alegrete tem condições de suprir suas necessidades de trabalho — se houver planejamento.

A cidade precisa transformar sua vocação produtiva em emprego de qualidade. A valorização da produção local, aliada à inovação e ao preparo da mão de obra, pode colocar Alegrete num novo ciclo de desenvolvimento. É hora de investir em quem quer trabalhar, e em quem quer empreender.

Porque no coração do pampa, onde tradição e futuro se encontram, trabalho não pode faltar — e nem oportunidade.