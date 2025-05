Mercomix 2025: vendas dos passaportes para os shows começam nesta quinta-feira

A Mercomix 2025 já é referência quando o assunto é comércio, economia e cultura na região. Agora, está prestes a transformar Manoel Viana em um grande palco de diversão e negócios. De 31 de julho a 3 de agosto, a feira reunirá expositores locais e regionais, palestrantes, visitantes e uma programação musical imperdível.

As vendas dos passaportes para a Arena de Shows começam nesta quinta-feira, 22 de maio, e quem quiser garantir seu lugar deve se apressar, pois a quantidade é limitada!

A Arena de Shows da Mercomix promete noites inesquecíveis com sete grandes atrações já conhecidas pelo público:

Com uma curadoria que mescla música tradicional gaúcha, sertanejo, pop e outros estilos, a programação foi pensada para agradar a todos os públicos.

O passaporte, que dá acesso às quatro noites de shows, está sendo vendido por R$ 160,00, com as seguintes condições de pagamento:

PIX (pagamento à vista)

Cartão de débito

Cartão de crédito (em até 2x sem juros – bandeiras Visa, Master, Elo e Banricompras)

📍 Local de venda: Sala da Mercomix na Prefeitura Municipal de Manoel Viana

📲 Informações e vendas: (55) 9 9936-9608 (Dani Cáceres)

🎤 Shows gratuitos no Palco Livre

Além da Arena de Shows, a Mercomix também contará com atrações gratuitas no Palco Livre, com apresentações de:

•⁠⁠⁠ Quarteto Coração de Potro

•⁠⁠⁠ Tudo di Bom

•⁠⁠⁠ Hemerson Mendonça

•⁠⁠⁠ Tchê Véio

E outras atrações culturais de entidades do município.