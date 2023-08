Mercomix: Feira apresenta potencialidades de Manoel Viana

O Mercomix é uma famosa e popular feira que acontece todos anos na cidade de Manoel Viana. O evento apresenta a população da Fronteira-Oeste atrações nos ramos: gastronômico, comercial e cultural e promete levar um grande público para visitação na praça central.

A feira começa na quinta-feira(3) e vai até domingo(6). Esse ano o evento contará com inúmeras atrações artísticas; Banda San Marino no dia 03/08, Os Serranos no dia 04/08, Estação Fandangueira no dia 05/08 e Sandro Coelho no dia 06/08.

Além dos shows a feira contará com praça de alimentação, área de playground e pavilhão de comércio. A Mercomix se tornou marca de uma grande feira, cuja realização proporciona o fomento do comércio local, além do incentivo à cultura, educação e o turismo do município de Manoel Viana.

A comissão organizadora do evento em parceria com o Executivo Municipal, esperam um volumoso número de turistas e visitantes durante os quatro dias de realização da feira. A direção responsável convida à todos a prestigiar a praça central, para conhecer a cultura, pontos turísticos e desfrutar de toda a diversidade que a cidade vianenses dispõe ao público. Confira abaixo as atrações e o cronograma das festividades que farão desse um dos maiores eventos da Fronteira-Oeste.

