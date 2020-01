Mergulhadores encontram corpo de jovem desaparecido no Rio Ibirapuitã

Na manhã desta segunda-feira(20), cerca de uma hora depois do início das buscas, os mergulhadores de Santa Maria encontraram o corpo o jovem desaparecido nas águas do Rio Ibirapuitã. Ele estava poucos metros do local onde submergiu na tarde de ontem(20). A equipe de mergulhadores estava composta pelo sargento Luciano e soldados Moreira e Dos Santos. Dois de Santa Maria e um de Santiago.

(Foto: Jewison Cabral – RBS TV)

Os bombeiros de Alegrete, Sargento Ramos e soldado Guedes, iniciaram as buscas nas primeiras horas até a chegada dos mergulhadores.

De acordo com o registro realizado na Delegacia de Polícia pelo pai da vítima, Marcos Suarez Pedroso, de 22 anos, estava atravessando o Rio a nado com outras pessoas. Elas relataram que ouviram gritos de socorro, momento em que ele submergiu nas águas e não foi mais visualizado. As testemunhas ressaltam que a correnteza estava forte. O afogamento aconteceu, por volta das 16h, na “prainha” próximo à Ponte Branca no bairro Medianeira.

(fotos redes sociais)

Marcos residia no bairro Sepé Tiaraju, era mecânico e trabalhava com o pai. Na tarde de ontem(19), as buscas foram realizadas, pelos Bombeiros de Alegrete, Sargento Jocemar e soldado Lucas, com barco e garateia.

Ainda, ontem, Brigada Militar também esteve no local e encaminhou o pai da vítima à DP para registro. Este é o segundo afogamento em Alegrete. O primeiro foi na última semana do funcionário da prefeitura de Alegrete Dirceu dos Santos Lopes, de 44 anos. Ele estava colocando uma rede de pesca quando se afogou. O corpo foi localizado pelos Bombeiros de Alegrete.

(Foto: Jewison Cabral – RBS TV)

(Foto: Jewison Cabral – RBS TV)

Flaviane Antolini Favero