Mérito Esportivo premia destaques que brilham no esporte alegretense

O já tradicional evento é promovido por um dos mais emblemáticos ativistas esportivos do município, o professor Elci Pavani. Ao todo, 40 personalidades, entre atletas e dirigentes, receberam a honrosa distinção. Um seleto grupo formado por crianças, adolescentes, jovens e sessentões foi agraciado com o troféu em 2025.

Prestigiaram a solenidade diversos convidados, além do prefeito Jesse Trindade, acompanhado pelo vice-prefeito Luciano Belmonte, pela Secretaria de Esporte, Cultura e Lazer e pelo vereador Pedro da Paraíso. Coube ao mentor do Mérito Esportivo conduzir um cerimonial carregado de emoção, destacando as qualidades de cada homenageado.

O troféu representa o reconhecimento àqueles que incentivam, participam e levam o nome do município em diversas modalidades esportivas. E assim foi: a cada salva de palmas, um homenageado se levantava da plateia, em local reservado, e ia ao encontro daquele que há anos reconhece o esforço e o trabalho de quem luta pelo esporte e essencialmente divulga o nome da cidade em suas atividades.

O Mérito Esportivo teve início em 1998, com 100 homenageados, e se repetiu nos dois anos seguintes. Houve um intervalo de quatro anos sem realização, mas, na retomada, foram 60 destaques, e em 2022 e 2023 foram premiados 40 desportistas em cada edição, totalizando 1.380 agraciados em 21 edições, além de mais 80 nos últimos dois anos.

“O Mérito Esportivo é o reconhecimento aos verdadeiros heróis que fazem o esporte acontecer nesta terra que não os valoriza”, reiterou Pavani.

“Algumas marcas ficam para sempre na memória. Passou um filme na minha cabeça de quando recebi pela primeira vez esse troféu representativo, na categoria Árbitro de Futsal. Hoje, menos atuante, porém com a mesma vontade de não errar, recebo com muito prazer essa indicação. Mas o que mais me motiva a deixar registrado é o meu agradecimento e parabéns ao Professor Elci Pavani, pelos 23 anos de evento e por tudo que fez e ainda fará em prol do esporte”, destacou um dos agraciados pelo Mérito Esportivo.