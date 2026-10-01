Mês do Longeviver promove atividades de integração e conhecimento no Parque Rui Ramos

A atividade reunirá participantes para uma tarde com exercícios físicos, dança, convivência e atividades voltadas à informação e à qualidade de vida da pessoa idosa.

A programação contará com atividades de ginástica e dança, além de momentos de integração entre os participantes. A organização também convida o público a levar seu chimarrão para aproveitar o espaço ao ar livre durante a confraternização.

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O Senac participará da iniciativa com atividades de orientação sobre temas relacionados ao cotidiano e à autonomia da pessoa idosa. Entre os assuntos previstos estão o uso do Pix, a prevenção contra golpes digitais e os cuidados com a segurança no ambiente online.

Também serão abordadas questões relacionadas à prevenção de quedas e à importância de cuidados para reduzir riscos de acidentes no dia a dia. Outro tema da programação será “Viajar e se Comunicar para Experiências pelo Mundo”, com orientações relacionadas à comunicação e às experiências durante viagens.

Convivência e participação

A proposta do Mês do Longeviver é ampliar os espaços de convivência, informação e participação social da população idosa. As atividades também estimulam a prática de exercícios, a troca de experiências e o acesso a conhecimentos que podem contribuir para a autonomia no cotidiano.

Para o Grupo Maturidade Ativa, encontros desse tipo possibilitam a integração entre os participantes e incentivam a continuidade da participação em atividades coletivas.

O Mês do Longeviver também busca destacar que o envelhecimento envolve diferentes possibilidades de participação social, aprendizado, lazer e convivência, valorizando as experiências acumuladas ao longo da vida.

A programação será realizada no Parque Rui Ramos, em Alegrete, reunindo integrantes do Grupo Maturidade Ativa do Sesc e participantes das atividades propostas pelas instituições envolvidas.