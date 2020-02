Mesa Brasil SESC distribuí muitos alimentos em Alegrete

O Mesa Brasil SESC é uma rede nacional de bancos de alimentos contra a fome e o desperdício. Seu objetivo é contribuir para a promoção da cidadania e a melhoria da qualidade de vida de pessoas em situação de pobreza, em uma perspectiva de inclusão social. O programa nacional foi criado pelo Sesc em 2003 e atua como uma rede de solidariedade, que integra doadores, instituições sociais e voluntários.

O Programa Mesa Brasil do Sesc visitou Alegrete e distribuiu vários alimentos nesta terça-feira(18). O Projeto efetuou mais uma farta doação de alimentos na cidade. Ao todo foram entregues 15 super kits de alimentos não perecíveis; 18 sacos de 50kg de batata; 12 caixas de 10Kg de banana; 2 caixas de 20kg de batata doce.

A APAE Alegrete; Residencial Geriátrico Viver; Lar São Vicente de Paulo; Associação de moradores do bairro José de Abreu; Paróquia São José; Escola Metodista de Educação Infantil e Lar Santa Terezinha foram beneficiados com a ação solidária.

O Programa Mesa Brasil atua em todos os estados do Brasil. No Rio Grande do Sul é desenvolvido, em parceria com as prefeituras municipais, em 7 Unidades do Sesc que atendem também os municípios de sua abrangência.

Está baseada na dinâmica da colheita urbana que garante o escoamento dos alimentos recebidos no menor espaço de tempo. Os gêneros excedentes são doados evitando que alimentos próprios para o consumo, com ou sem valor comercial, sejam jogados no lixo. Estes alimentos são encaminhados às instituições sociais cadastradas e monitoradas sistematicamente.