Ilva Goulart integra chapa 1 que vence MTG, mas eleição ainda indefinida

A eleição para a presidência do MTG aconteceu no último final de semana no 68º Congresso Tradicionalista em Lageado. Pela primeira vez duas mulheres concorreram à presidência do MTG.

Uma eleição singular e que ainda não foi definida e concorreram a presidência do maior movimento tradicionalista do País duas mulheres.



E o mais iteressante é que houve empate entre as duas chapas e a eleição está indefinida. A chapa encabeçada por Elenenir Winck que tem como vice-presidente a alegretense, que dirigiu da 4ª Região Tradicionalista, Ilva Borba Goulart, recebeu 530 votos. Mesmo número de votos da chapa Gilda Galiaze que também recebeu 530 votos.

A vitória da chapa 1 chegou a ser anunciada pelo Conselho do MTG que delibera sobre a eleição num sistema parlamentarista de escolha, conforme explicou Ilva Gouart. Um dos quesitos, já que deu empate, é escolher a chapa que tiver um mais antigo no Movimento e neste caso foi na Chapa 1 de Elenir Winck.

Mesmo assim, a chapa 2 entrou com mandado de segurança impedindo a posse que seria dia 12.

O impasse está formado e agora os tradicionalistas das 30 Regiões tradicionalista do RS aguardam para saber qual das duas mulheres vai presidir o Movimento aqui no Estado.

Nesta eleição, Victor Matheus Machado Conceição, do CTG Farroupilha e 4ª Região, foi escolhido para Departamento Jovem Central do MTG.

Vera Soares Pedroso

Fotos: Victor Matheus da Conceição