Mesmo com ascendência de casos positivos, Alegrete permanece na bandeira laranja

Na atualização do programa de distanciamento controlado, Alegrete e região se mantêm na bandeira laranja. Mesmo depois do aumento nos números de casos positivos que já estavam em uma leve ascendência e cresceram de forma assustadora em Alegrete, o Município permaneceu na bandeira laranja. Somente em 24h foram 40 casos positivos.

Ainda conforme o último boletim epidemiológico de ontem à noite(16), até o momento, são 754 casos confirmados, com 607 recuperados, 131 ativos (126 em isolamento domiciliar e 5 hospitalizados) e 16 óbitos. Também foram realizados, até então, 7.330 testes, sendo 6.498 negativos, 754 positivos e 78 aguardando resultado. Em observação com síndrome gripal são 282 pessoas. Hospitalizados tinham cinco pacientes.

Diante do crescimento de casos da Covid-19 nos últimos dias, na manhã de hoje, o comitê de gestão de crise municipal, após a reunião que ocorreu nesta sexta-feira 16, decidiu adotar medidas mais rígidas com relação à aglomeração de pessoas nas ruas, parques e praças públicas da cidade.

No sábado e domingo, a fiscalização integrada com apoio Brigada Militar, irá orientar as pessoas sobre o uso contínuo de máscaras e não permanência em locais públicos.