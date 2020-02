Mesmo com contrato transporte para o IFFar ainda não está em operação

O transporte desde a cidade de Alegrete até o Instituto Federal Farroupilha, no Passo Novo, mesmo já estando definido ainda não vai começar neste dia 12, quando iniciam as aulas do Ensino Médio no IFFar.

O diretor administrativo do IFFar, Alexandre Machado, diz que a Prefeitura assinou a realização desse serviço com a Planalto, mas o contrato, ainda, não chegou à empresa, conforme o diretor do Instituto.

A Planalto informa que o contrato teria sido enviado pela Prefeitura, no final da tarde da última sexta- feira, pelo Correio ,mas não sabem para que endereço, já que a empresa é grande e tem muitos setores. Eles estão preocupados e já mantiveram inúmeros contatos com a Prefeitura, no sentido de agilizar esta questão. A última informação é de que contrato só vai sair hoje de Alegrete, chegando na quarta, em Porto Alegre, quando a empresa vai agilizar este serviço, já que é um contrato emergencial e nenhuma outra empresa quis assumir

Neste dia 12 começam as aulas para o Ensino Médio e dia 17 para os alunos dos cursos superiores. No total, entre todas as modalidades de ensino, o IFFAr tem 1.500 alunos.

Muitos pais não sabem o que fazer ,como levar seus filhos para o início das aulas

Vera Soares Pedroso