Mesmo com decisão judicial moradores aguardam que ruas do bairro Nilo sejam refeitas

Um processo que se arrastava desde 2018, em que a Prefeitura entrou contra a Caixa Federal solicitando que ruas do bairro Nilo Soares Gonçalves fossem refeitas, visto que dois anos depois de entregues, em 2013, começaram a esburacar.

A decisão para que as ruas fossem refeitas foi em novembro de 2021 e até agora os moradores aguardam as obras. São crateras que fazem com que os carros e outros veículos mal possam circular e em dias de chuva formam verdadeira lagoas.

O conjunto habitacional que tem mais de três mil moradores foi feito pelo Programa Minha Casa Minha Vida, sendo que as ruas começaram a esburacar menos de dois anos depois de entregue a obra em 2013.

Ruas do bairro Nilo Gonçalves

As ruas mais atingidas são: Noel Oliveira, Lenda do Jarau e Mãe do Ouro, sendo que os líderes comunitários dizem que várias outras vias estão com buracos, assim como a ligação com o bairro Promorar que está intransitável.