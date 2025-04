Mesmo com pesadas multas, Secretaria de Segurança continua recolhendo cavalos soltos nos bairros

Mesmo com a ação da Secretaria de Segurança, Cidadania e Mobilidade Urbana na fiscalização e recolhimento de cavalos da ruas de Alegrete, eles continuam soltos em muitos locais da cidade.

Sempre que há denuncias ou os próprios agentes de trânsito percebem essa situação, os cavalos são recolhidos ao potreiro do Município. O secretário Uilliam Rodolfo Almeida diz que a operação continua ocorrendo e acontece uma vez por semana em pontos específicos da cidade

Os proprietários que tiverem seus animais apreendidos deverão pagar uma multa inicial de R$ 431,00 na primeira identificação do animal. Em casos de reincidência, o valor da multa será de R$ 862,17. Adicionalmente, o custo para o transporte do animal é de R$ 431,08. As diárias no potreiro municipal variam conforme o porte do animal: R$ 28,73 para animais de porte médio e R$ 57,47 para animais de porte grande. Todos os valores são calculados com base na Unidade de Referência Municipal (URMA), que está fixada em R$ 287,39.