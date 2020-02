Mesmo com três novos carros, usuários ainda reclamam de problemas em ônibus da Vaucher

Mesmo com três novos carros incorporados à frota, continuam os problemas de reclamações de problemas com ônibus da Vaucher.

O empresário Gilson Vaucher diz que as linhas que passam no bairro Nilo Gonçlaves ainda estão com carros velhos e, que por enquanto, não vai por veículo novo, devido às péssimas condições das ruas. Informa que já fez inúmeros pedidos e aguarda que algo seja feito em relação a melhorias na trafegabilidade naquele bairro.

A empresa detém sete linhas de transporte coletivo em Alegrete, e de acordo com Vaucher, depois do Carnaval um outro carro estará sendo incorporado à frota. Os que já foram substituídos são das linhas Prado/ Ibirapuitã e Polivalente/ Ibirapuitã e aguarda trocar de cor o da linha Prado/ Santa Casa.

-Eu soube que vão asfaltar atrás do CIEP, um local que está bem avariado e se isso acontecer vais ser bom por que ali passa uma de nossa linhas, considerou o empresário.

Vera Soares Pedroso