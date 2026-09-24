Mesmo longe de Alegrete, Paulo Renato Rodrigues mantém viva a história da cidade através de suas memórias

Há pessoas que deixam Alegrete, mas não deixam Alegrete dentro de si.

Paulo Renato Rodrigues é uma delas.

Mesmo distante da cidade onde construiu parte importante de sua trajetória, ele continua voltando às suas raízes por meio das lembranças, das fotografias, dos personagens e das histórias que marcaram diferentes momentos de Alegrete.

A relação com o município passa pelo esporte, pelo jornalismo, pelo rádio, pela vida acadêmica e também por uma longa trajetória profissional no Banco do Brasil. Mas existe outro aspecto que acompanha essa caminhada: o cuidado em preservar a memória.

Paulo Renato foi ligado ao futebol alegretense desde jovem. Registros históricos o identificam entre os jogadores do tradicional Guarani Futebol Clube, inclusive na equipe tricampeã juvenil de 1969. Mais tarde, sua trajetória também se aproximou do jornalismo e do registro de personagens que ajudaram a construir a história esportiva e social do município.

Esse olhar para o passado aparece com frequência em seus textos e publicações. Em um deles, por exemplo, recupera a trajetória de José Augusto Pinto Ferrari, personagem importante do futebol alegretense e primeiro presidente da Associação Atlética Alegrete, criada em 1973 a partir da fusão entre Guarani e Flamengo.

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Em outro registro, Paulo Renato recupera fotografias e histórias da vida acadêmica de Alegrete nos anos 1970, quando participou da organização de cursos e atividades que reuniram centenas de pessoas no município.

É justamente esse conjunto de lembranças que ganha uma nova dimensão com a publicação de “A Saga Alviverde e as Minhas Histórias”.

Lançado nesta terça-feira, 22 de setembro, no Shopping TOTAL, em Porto Alegre, o livro reúne memórias do autor relacionadas à Associação Atlética Alegrete e a diferentes momentos de sua trajetória pessoal e profissional, envolvendo futebol, rádio, jornalismo e a própria cidade.

Mais do que recordar acontecimentos, Paulo Renato parece cumprir uma tarefa importante: impedir que determinadas histórias desapareçam com o passar do tempo.

Fotografias antigas, nomes, partidas, personagens, encontros, acontecimentos e episódios que poderiam permanecer apenas na lembrança de quem os viveu passam a formar um acervo acessível também às novas gerações.

É uma forma particular de continuar pertencendo a Alegrete.

A distância geográfica, nesse caso, não significa afastamento das origens. Ao contrário. Quanto mais longe, talvez maior seja a necessidade de revisitar aquilo que ajudou a construir uma vida.

Paulo Renato faz isso através da escrita e das imagens, preservando não apenas as próprias memórias, mas fragmentos da história coletiva de uma cidade.

E, ao registrar essas histórias, ajuda a manter vivos personagens, lugares e momentos que fazem parte da identidade de Alegrete.

Porque uma cidade também é feita daquilo que seus filhos se recusam a esquecer.