Mesmo na bandeira preta, Corsan suspende fornecimento de contas em atraso

Compartilhe















Desde que passou a cogestão, há uma semana, depois de duas semanas em que quase tudo estava fechado, funcionando apenas os serviços considerados essenciais. Com essa flexibilização de serviços públicos do Governo do Estado mudou algumas regras na bandeira preta no RS.

Por exemplo, a Corsan que antes não estava cortando o fornecimento de água com as regras rígidas da bandeira preta, agora com esta mudança da cogestão em que as Prefeituras aderem a esse sistema que mudou a abertura do comércio e outros serviços com delimitação de horário e com as regras de distanciamento, serviços de agua e luz também mudaram quanto a não pagamento de faturas.

A cogestão permite que empresa passe a realizar o serviço de corte a quem não pagou suas faturas.

Devido a isso, os consumidores que não pagaram a conta de água, amparados ao que regia na bandeira preta, agora devem ficar atentos, porque podem ter o fornecimento interrompido.

Vera Soares Pedroso