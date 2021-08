Mesmo particular, pacientes encontram dificuldades para consultas

Share on Email

Uma situação que chama atenção desde que inicou a pandemia há um ano e meio, foi o aumento de pessoas com problemas emocionais ou mentais.

Os profissionais que tratam dessas doenças aumentaram significativamente seus atendimentos. A insegurança gerada pela pandemia desde o início, em março de 2020 e as exigências para se manter nas empresas, postos de trabalho, cuidar da família, deixou os “nervos” à flor da pele.

Essa nova realidade trouxe um outro fato. Mesmo que o paciente busque um profissional, como psiquiatra, para uma consulta particular está encontrando dificuldade de horário.

A psicóloga Nádia Miletto – coordenadora da saúde municipal, diz que essa é uma realidade do Município. Inclusive, esclareceu que para ajudar a desafogar a demanda, a médica Dra. Luciana Mesko que, também atua na rede publica e particular, vai dedicar uma dia da semana para atender no CAPS 2.

São três psiquiatras da Prefeitura mais seis residentes, sendo dois em cada CAPS, disse Nádia e mesmo assim a demanda faz com que falte horários para atender as pessoas. -As equipes são preparadas e fazem o máximo, mas a situação é realmente e de muita demanda.

