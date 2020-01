Mesmo unidos, carnavalescos lamentam mais um ano sem Carnaval de rua em Alegrete

Eles se reuniram, mantiveram reuniões e sentiram a empolgação de que poderiam realizar, depois de cinco anos, o Carnaval de Rua em Alegrete.

O movimento Eu apoio Carnaval a pedido do próprio Prefeito, conforme Rafael Faraco, fez inclusive o orçamento de quanto custaria a estrutura da Avenida e fechou, com tudo, em 240 mil reais – As escolas não queriam nada para elas, somente para a Avenida e só tiveram o anuncio de 140 mil.

-Mas como isso foi quase em dezembro passado não teríamos tempo hábil para buscar o restante, ponderou. Ele disse que o Deputado Afonso Motta acenou com uma emenda de 100 mil. E mesmo as escolas estando unidas, depois da audiência pública, o Prefeito não chamou mais o pessoal para conversar, nem sobre a verba da Corsan e a emenda do Afonso, já que tudo tem que passar pela Prefeitura, considerou.

Faraco colocou que se tivessem falado deste apoio da Prefeitura, em março de 2019, óbvio que todos teriam tempo de trabalhar e agilizar recursos de outros meios, mas só chamaram, em novembro passado e mesmo a gente conseguindo a metade, que foi apenas anunciado pela Prefeitura, não temos tempo de fazer muita coisa.

Ele lamenta, porque o Carnaval é uma grande festa popular e merecia mais atenção da administração. – Eu soube que vão destinar recursos da Corsan para um evento que nem é da cidade. – O Carnaval é marginalizado, mesmo sendo uma festa genuinamente brasileira. E para tentar ajustar o valor, Rafael informou que trariam jurados de mais perto, tudo para baratear os custos.