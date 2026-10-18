Mestre Dudu, de Alegrete, é Cidadão Honorário de Quaraí com trajetória dedicada à cultura

Ricardo Alexandre do Prado Motta deixou Alegrete há mais de duas décadas, mas levou consigo a paixão pela música, pelas bandas marciais e pelo carnaval. Aos 50 anos, é reconhecido pelo trabalho na formação de gerações de músicos e pela contribuição à cultura de Quaraí e de outras cidades do Brasil e do exterior.

A história de Ricardo Alexandre do Prado Motta, conhecido no meio cultural como Mestre Dudu, é marcada pela música, pela dedicação e pelo compromisso com a formação de jovens. Natural de Alegrete, ele construiu uma trajetória de mais de três décadas no universo das bandas marciais e do carnaval, tornando-se uma referência cultural em Quaraí, município onde reside há mais de 20 anos.

O reconhecimento mais recente dessa caminhada veio na última sexta-feira, dia 16 de outubro, quando Mestre Dudu recebeu o título de Cidadão Honorário de Quaraí. A homenagem foi concedida por indicação do vereador Rodrigo Quadros, durante sessão solene da Câmara de Vereadores em celebração aos 151 anos do Poder Legislativo municipal.

A distinção reconhece a contribuição do alegretense para o desenvolvimento cultural da cidade, especialmente por meio da formação de músicos, da valorização das bandas marciais e da participação ativa no carnaval.

De Alegrete para uma vida dedicada à música

A relação de Mestre Dudu com a música começou cedo. Aos 12 anos, ingressou na Banda Marcial Polivalente, em Alegrete, dando os primeiros passos em uma trajetória que o levaria a atuar como músico, instrutor, coordenador e mestre de bateria.

Posteriormente, passou a trabalhar como instrutor da Banda Musical Lauro Dorneles, experiência em que participou de conquistas importantes, incluindo três títulos de campeã gaúcha e um título sul-brasileiro, conforme seu histórico profissional.

Outro momento marcante foi sua participação na Orquestra Carlos Gomes, sob a regência do maestro Jorge Lucena, a quem considera uma de suas grandes inspirações musicais.

Durante quatro anos, também integrou a banda da Guarnição Federal do Exército, ampliando sua experiência e seu conhecimento musical.

A ligação com a Banda do PREMEM, em Alegrete, começou em 1994, quando foi convidado pelo professor Davi Bastos e pela então diretora da escola, professora Maria Elcira, para desfilar como tarol-mor. No ano seguinte, retornou como instrutor, a convite do amigo Dalmiro Senador.

Sua trajetória na banda teve diferentes etapas: permaneceu até 2006, retornou em 2008 e voltou definitivamente em 2019, seguindo até hoje como parte do trabalho que mantém viva uma tradição importante para a comunidade alegretense.

Ao longo dos anos, a Banda do PREMEM conquistou títulos municipais, regionais e estaduais. Entre os resultados de maior destaque está a conquista da Federação de Bandas do Rio Grande do Sul (FEBARGS), na categoria Livre Sênior, título que representa um marco para a história da agremiação.

Quaraí: o lugar onde construiu um legado

Em 1999, Ricardo foi contratado pela Prefeitura de Quaraí para atuar na área de bandas do município. O trabalho representou uma nova etapa de sua carreira e contribuiu para consolidar sua ligação com a cidade.

Entre as iniciativas desenvolvidas está sua atuação na Banda Marcial Gaudêncio Conceição, que participou de concursos e festivais estaduais e se tornou um espaço de formação musical para crianças e adolescentes.

O projeto ajudou a revelar músicos, percussionistas e futuros instrutores que posteriormente passaram a atuar em outras bandas da região. Entre os frutos desse trabalho estão profissionais e participantes ligados à criação da OBANFAC, organização cultural de Quaraí.

Naquele período, também participou da ampliação dos projetos musicais no município, com a criação de uma banda marcial na Escola João Tubino — uma iniciativa pioneira em uma escola da zona rural — e de uma banda rítmica na Escola Emílio Callo, que conquistou um título regional.

Mais do que preparar músicos para apresentações e concursos, o trabalho tinha uma dimensão social: oferecer oportunidades, fortalecer vínculos comunitários e proporcionar a crianças e adolescentes um espaço de aprendizado, convivência e inclusão.

A experiência de Quaraí também abriu portas para a atuação de Mestre Dudu em outras cidades gaúchas. Ele trabalhou como instrutor nas bandas marciais Professor Diehl, de Vila Olímpio, e Pacheco Prates, entre outras experiências. Em 2010, participou de uma conquista expressiva como instrutor da Banda Marcial Pacheco Prates, vice-campeã estadual em concurso promovido pela Associação Gaúcha de Bandas (AGB), realizado em Farroupilha.

Uma trajetória que atravessa fronteiras no carnaval

A paixão pela música também levou Mestre Dudu ao carnaval. Entre 1992 e 1998, atuou como ritmista na bateria da Escola de Samba Mocidade Independente da Cidade Alta (MICA), de Alegrete. De 1999 a 2023, integrou a equipe de mestres da bateria da escola, contribuindo para a preparação dos ritmistas e para a manutenção da tradição carnavalesca alegretense.

Sua atuação ultrapassou as fronteiras brasileiras e chegou ao carnaval de Artigas, no Uruguai.

Entre 2003 e 2007, foi mestre de bateria da escola de samba Emperadores da Zona Sur. Em 2008, assumiu a bateria da Império del Ayuí e, em 2009, trabalhou com a escola San Miguel. De 2010 a 2013, voltou à Império del Ayuí.

Desde 2014, mantém sua atuação como mestre de bateria da Emperadores da Zona Sur, consolidando uma relação duradoura com o carnaval uruguaio.

A experiência acumulada também o levou à função de jurado. Atualmente, integra a Agência de Jurados do Conesul (AGSUL), participando de avaliações de desfiles carnavalescos em cidades brasileiras, como Pelotas, Cruz Alta, Itaqui e Porto Alegre, além de atuar em eventos na Argentina e no Uruguai.

A presença nesses diferentes cenários demonstra a abrangência de sua atuação e o intercâmbio cultural construído ao longo dos anos entre comunidades carnavalescas da região.

Trabalho, família e compromisso com a comunidade

Além da carreira cultural, Ricardo trabalha há 16 anos como representante comercial da Coca-Cola FEMSA, conciliando a atividade profissional com os compromissos ligados à música e ao carnaval.

Na vida pessoal, construiu sua família ao lado da esposa, Eliziane Fernandes dos Santos, com quem compartilha uma trajetória de cerca de duas décadas. O casal tem dois filhos, Ricardo dos Santos Motta e Maria Luiza dos Santos Motta. O alegretense também tem um filho que reside em Alegrete, Raicar Motta.

A rotina entre trabalho, família e atividades culturais reflete uma caminhada construída com dedicação e persistência, mantendo a música como parte central de sua vida.

Uma homenagem que reconhece gerações

A concessão do título de Cidadão Honorário de Quaraí representa o reconhecimento público de uma história que vai além das apresentações musicais e das conquistas em concursos.

Ao longo dos anos, Mestre Dudu participou da criação e do fortalecimento de projetos, contribuiu para a formação de novos músicos e ajudou a manter vivas manifestações culturais que fazem parte da identidade de diferentes comunidades.

Sua trajetória demonstra como a música pode ultrapassar o palco e a avenida, tornando-se instrumento de educação, inclusão social e transformação de vidas.

Natural de Alegrete, Ricardo Motta carrega as raízes do Baita Chão e construiu em Quaraí um legado que hoje é reconhecido oficialmente. Entre bandas marciais, baterias de escolas de samba e projetos de formação, sua história segue sendo escrita por meio do trabalho coletivo e da paixão pela cultura.

A homenagem consagra não apenas o profissional, mas também o homem que fez da música uma missão: formar talentos, aproximar pessoas e contribuir para que novas gerações encontrem na arte oportunidades de crescimento e pertencimento.