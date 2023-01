Metade dos módulos de arquibancadas para o Carnaval já está pronto

Share on Email

O ano de 2023 terá um diferencial em relação à retomada do Carnaval de Rua em Alegrete, depois de 8 anos sem a maior festa popular do país.

Dirigentes ligados às escolas de samba da cidade se uniram pela realização do Carnaval de rua em 2023. A determinação e vontade fazem acontecer e, assiml há mais de um mês, eles montaram suas quadras, lançaram os sambas- enredo, fazem rodas de samba e eventos para angariar recursos para a festa.

A montagem da passarela do Samba, na Avenida Inácio Campo de Menezes, está em andamento conforme o vice- presidente da Assercal, Rafael Faraco. No total serão 143 camarotes cobertos e com iluminação.

Ele informa que dois módulos dos 143 camarotes já foram estruturados e mais três vão ser construídos. -O importante é que são pessoas aqui de Alegrete que estão realizando este trabalho, gerando renda à cidade”, salienta. Esta será a parte fixa, uma área multiuso vai ficar na Avenida e poderá servir a vários outros eventos de Alegrete.

A parte provisória, como arquibancadas, banheiros químicos e catracas já estão acertados, disse Rafael Faraco. Também já estão chegando propostas para a parte de segurança e som do evento, nos dias 3 e 4 de março.

O vice- presidente da Assercal disse que ainda existem camarotes para comercialização. A entidade pretende voltar ao prédio da Prefeitura na Praça para comercializar os espaços que ainda restam.

– Avalia como extremamente positivo a atividade de todas as escolas que estão trabalhando com bastante antecedência para a festa. A comunidade abraçou o Carnaval e comprou os camarotes bem antes do evento.

Ele destacou o apoio da Prefeitura como fundamental.- A Administração também abraçou a festa e o que precisamos nos apoiam e acreditamos que vai ser um grande evento,salienta.

A Assercal recebeu 150 mil de emenda do Deputado Afonso Motta, mais 100 mil ao Deputado Henrique Fontana. Da Prefeitura foram reapassados 700 mil reais em três pacerlas para Assercal realizar o Carnaval de Alegrete.