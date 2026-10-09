MICA completa 51 anos e prepara retorno para o Carnaval 2027

Evento será realizado no dia 11 de outubro, em Alegrete, com atrações musicais, participação de integrantes da escola e ingressos a partir de R$ 20.

A Escola de Samba Mocidade Independente da Cidade Alta (MICA) comemora seus 51 anos de história no próximo dia 11 de outubro, com uma festa no Clube Caixeral, em Alegrete. A programação começa às 21h30 e marca o primeiro grande evento da agremiação após a nova diretoria interina assumir a condução da entidade.

Além de celebrar o aniversário da escola, a iniciativa representa um passo no processo de reorganização da MICA, que tem como objetivo fortalecer os vínculos com a comunidade e retomar as atividades com foco no Carnaval de 2027.

A programação contará com a VPS, de Santa Maria, que levará seu pagode ao evento. Também estão confirmadas as participações de Paola Danubia e Cássio Luiz, primeiro casal de passistas da Imperadores do Samba, de Porto Alegre, agremiação que conquistou o bicampeonato do Carnaval da Capital em 2025 e 2026.

Os segmentos da própria MICA também integrarão a festa, com apresentações de passistas, baianas, corte, harmonia musical e da Bateria Explosão Azul. A proposta é reunir diferentes gerações de integrantes e simpatizantes para celebrar a trajetória da escola e valorizar sua identidade cultural.

A comemoração dos 51 anos ocorre em um momento de reorganização administrativa e mobilização da comunidade micaelense. À frente da entidade, a diretoria interina trabalha na retomada das atividades e na preparação para o próximo desfile carnavalesco.

O Carnaval de 2027 está previsto para os dias 19 e 20 de fevereiro. Nesse contexto, a festa de aniversário também busca mobilizar integrantes, sambistas e apoiadores em torno dos próximos projetos da agremiação.

Com mais de cinco décadas de história, a MICA pretende utilizar a celebração como oportunidade para reunir sua comunidade, valorizar o trabalho dos segmentos e dar continuidade à trajetória da escola no carnaval alegretense.

Os ingressos estão no segundo lote, ao valor de R$ 20. Também estão disponíveis mesas para quatro pessoas, pelo valor de R$ 160. O pagamento poderá ser feito via Pix, cartão ou dinheiro.

Serviço

Evento: Festa de 51 anos da MICA

Data: 11 de outubro de 2026

Horário: A partir das 21h30

Local: Clube Caixeral, em Alegrete

Ingresso individual: R$ 20 — segundo lote

Mesa para quatro pessoas: R$ 160

Formas de pagamento: Pix, cartão ou dinheiro

Atrações: VPS, de Santa Maria; Paola Danubia e Cássio Luiz, da Imperadores do Samba; segmentos da MICA e Bateria Explosão Azul.