Mica é consagrada afilhada da Portela do Rio de Janeiro em parceria histórica com uma das maiores campeãs do carnaval brasileiro

Escola de Samba Mocidade Independente da Cidade Alta- MICA é a primeira da Fronteira Oeste do Rio Grande do Sul a receber o apadrinhamento de uma agremiação carioca. A cerimônia oficial será realizada em Alegrete no próximo dia 17 de fevereiro de 2027.

O presidente da Escola, Eider Penna, diz que a história do carnaval de Alegrete ganha um capítulo especial. A Escola de Samba Mocidade Independente da Cidade Alta (MICA) foi consagrada como afilhada da tradicional Portela, uma das mais importantes e vitoriosas escolas de samba do Brasil. O ato aconteceu no último sábado (7), na quadra da agremiação carioca, em Madureira, no Rio de Janeiro, durante a tradicional Feijoada da Família Portelense.

Representando a escola alegretense, o presidente Eider Penna participou do encontro e foi recebido pelo diretor cultural da Portela, Bernard Nascimento e por Vilma Nascimento, reconhecida como uma das maiores referências da história do carnaval brasileiro no segmento de porta-bandeira.

Na ocasião, a MICA recebeu a consagração de seu apadrinhamento, consolidando um vínculo que ultrapassa os limites do carnaval e estabelece uma importante conexão cultural entre Alegrete e o Rio de Janeiro.

A parceria já havia sido confirmada e comunicada à escola durante as comemorações dos seus 51 anos, realizadas em outubro passado, após contatos com a presidência e a direção cultural da Portela. A aproximação foi construída ao longo dos últimos meses, por meio de articulações conduzidas diretamente pelo presidente Eider Penna, que mantém um relacionamento próximo com a agremiação carioca.

CERIMÔNIA HISTÓRICA EM ALEGRETE

O próximo capítulo dessa união já tem data marcada. No dia 17 de fevereiro de 2027, representantes da Portela estarão em Alegrete para a cerimônia oficial de apadrinhamento, que acontecerá na quadra da MICA.

O encontro deverá reunir a comunidade carnavalesca alegretense, integrantes da família micaense e representantes de diferentes segmentos do carnaval. A delegação contará com nomes importantes da Portela, entre eles Bernard Nascimento e Vilma Nascimento, além de representantes dos segmentos de mestre-sala e porta-bandeira e intérpretes.

A participação da Portela não ficará restrita à cerimônia. Bernard Nascimento e Vilma Nascimento também estarão presentes no desfile da MICA no Carnaval de 2027, segundo Eider, marcando ainda mais essa aproximação entre as duas escolas.

UMA CONQUISTA PARA A FRONTEIRA OESTE

O apadrinhamento representa um reconhecimento à trajetória da Mocidade Independente da Cidade Alta, que, ao longo de décadas, construiu uma identidade própria e se tornou uma referência do carnaval de Alegrete e da Fronteira Oeste gaúcha.

A história da MICA também ultrapassou as fronteiras brasileiras. Nas décadas de 1990 e no início dos anos 2000, a escola participou de atividades carnavalescas na Argentina, ampliando sua presença e levando o nome de Alegrete para além do Rio Grande do Sul.

Agora, com essa conquista, a MICA se torna a primeira escola de samba da Fronteira Oeste do Rio Grande do Sul a ser apadrinhada por uma escola de samba do Rio de Janeiro, estabelecendo uma ligação com uma das maiores referências do carnaval mundial.

UMA PARCERIA QUE VAI ALÉM DA AVENIDA

A aproximação entre MICA e Portela abre caminho para uma série de atividades, intercâmbios e projetos conjuntos que deverão ser desenvolvidos ao longo dos próximos anos. A proposta é fortalecer a escola alegretense, proporcionar novas experiências à comunidade, ampliar o conhecimento sobre o carnaval e aproximar os integrantes da MICA da tradição e da experiência de uma das maiores instituições do samba brasileiro.

Mais do que um título ou uma homenagem, o apadrinhamento representa uma oportunidade de crescimento, aprendizado e valorização cultural.

Para a MICA, que carrega há mais de cinco décadas o orgulho da Cidade Alta e as cores azul e branco, essa união representa um marco histórico. “A MICA agora tem uma madrinha de peso. Alegrete e Madureira estão conectadas pelo samba, pela história e pela paixão pelo carnaval” destaca o presidente da Escola de Samba a Azul e branco de Alegretre.