MICA elege nova diretoria para o biênio 26/28

A Mocidade Independente da Cidade Alta (MICA) elegeu sua nova diretoria para o biênio 2026–2028 durante Assembleia Eletiva realizada no sábado (24), no Salão Social da quadra da escola de samba, em Alegrete. A chapa única inscrita foi eleita para conduzir a agremiação nos próximos dois anos.

A nova gestão terá Eider Penna na presidência, com Valter Martins como presidente de honra. A equipe assume com o compromisso de dar continuidade às atividades da escola, fortalecer a comunidade ligada à agremiação e valorizar o samba.

A composição da diretoria também conta com Maikel Jhuan Dias, como 1º vice-presidente, e Luciano Safons, como 2º vice-presidente. Na secretaria, Deise Rodrigues assume como 1ª secretária, enquanto Adriana Cena ocupa o cargo de 2ª secretária.

A tesouraria ficará sob responsabilidade de Evelini Penna, como 1ª tesoureira, e Simbia Rodrigues, como 2ª tesoureira.

Durante a assembleia, também foram definidos os integrantes do Conselho Fiscal e os responsáveis pelos departamentos da escola, que atuarão ao longo do novo mandato.