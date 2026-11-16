MICA movimenta a Praça General Osório e dá início à preparação para o Carnaval de 2027

No domingo (15), uma programação especial movimentou parte da Praça General Osório, reunindo sambistas, carnavalescos, integrantes da escola e membros da comunidade que compartilham a paixão pelo samba.

Organizado pela diretoria da agremiação, o evento contou com a animação da bateria Explosão Azul da MICA e proporcionou uma tarde de integração, cultura e diversão. Das 14h às 19h, o público participou de uma programação com música, atrações, brincadeiras, mateada, gastronomia e muito samba, em um ambiente de confraternização que envolveu micaenses de todas as idades.

A iniciativa marca o começo de uma série de atividades que serão promovidas pela escola até o final deste ano, com o objetivo de fortalecer a comunidade, mobilizar seus integrantes e preparar o caminho para o próximo desfile. Conforme o presidente da MICA, Eider Pena, outros eventos estão previstos, dando continuidade ao trabalho de organização e envolvimento da comunidade em torno do projeto para 2027.

Ele reafirma que vai ser rotina fazer festa da Escola fora da quadra, em espaços publicos da Cidade Alta, para envolver a comunidade e fortalecer ainda mais a MICA.

Leia mais: Jornalista alegretense vai comandar a Comunicação do governo Luciano Zucco

A escola azul e branco da Cidade Alta vive um momento de renovação de expectativas. Recentemente, a agremiação recebeu o apadrinhamento da tradicional Portela, do Rio de Janeiro, uma das mais reconhecidas escolas de samba do país.

Com entusiasmo, união e muito trabalho, a Mocidade Independente da Cidade Alta intensifica sua preparação para voltar à avenida e fazer, como sempre, uma grande participação no Carnaval, reafirmando sua contribuição para a cultura popular e para a tradição do samba em Alegrete.