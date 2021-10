Microcrédito, via Secretaria de Planejamento, liberou mais de um milhão a empreendedores

A Prefeitura de Alegrete, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo, informa que até a primeira quinzena do mês de outubro deste ano, a Imembuí Microfinanças liberou, através do Programa Municipal do Microcrédito um total de R$1.035.793,75 para 184 clientes empreendedores e assalariados em geral.

O Programa Municipal de Microcrédito, instituído e regulamentado, através da Lei 6.384/2021, atua como parceiro dos empreendedores, formais e informais, de Alegrete, na concessão de microcrédito produtivo e orientado, contribuindo na geração de trabalho e renda visando o desenvolvimento social, econômico e ambiental.

Motorista que tombou caçamba da Prefeitura na BR 290 estava embriagado

59,89% do valor tomado foi por prestadores de serviço

31,35% do valor tomado foi por empreendedores do setor do comércio

8,66% do valor tomado foi por empreendedores do setor de produção

0,10% do valor tomado foi por pequenos produtores rurais

Esse foi um serviço diferenciado que a Prefeitura implementou para ajudar empreendedores na pandemia em que muitas atividades pararam e deixaram os pequenos e médios sem condições de prosseguir em suas atividades. Esse crédito também vem para ajuda esses trabalhadores.