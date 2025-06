Migué em festa de 15 anos deixa dezenas de jovens no prejuízo

A reportagem do PAT recebeu, na noite de ontem (9), diversas denúncias sobre um possível golpe aplicado em jovens que compraram entrada para uma suposta festa de 15 anos. Segundo os relatos, a festa foi anunciada e organizada por uma adolescente, que teria criado um grupo de mensagens e divulgado a venda de ingressos por R$ 20. A lista de confirmados teria chegado a mais de 400 nomes.

De acordo com os participantes do grupo, a organizadora afirmou que o evento aconteceria em Alegrete, com possível local sendo a Sociedade Italiana. No entanto, na mesma noite, a jovem enviou uma mensagem comunicando o cancelamento da festa e, em seguida, bloqueou todos os contatos sem devolver o valor arrecadado. Uma das jovens que procurou a reportagem afirmou: “Ela ficou com mais de R$ 2 mil e sumiu.”

Ainda na noite de ontem, o integrantes da diretoria da Sociedade Italiana entraram em contato com a equipe de reportagem para esclarecer que não há qualquer evento agendado no local para o dia 5 de julho. Eles negaram veementemente qualquer relação da entidade com a festa divulgada nas redes sociais e alertaram que não há nenhum contrato de aluguel firmado para essa data, principalmente para festa de 15 anos. O presidente da entidade fez um Boletim de Ocorrência na Delegacia de Polícia.

A situação serve de alerta para que pais, responsáveis e jovens tenham atenção redobrada ao realizar pagamentos antecipados via Pix para eventos que não tenham confirmação oficial de local, promotor ou responsáveis legais.