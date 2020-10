Miguelina Vecchio diz que Alegrete dá surra na região com presença de mulheres vereadoras

Compartilhe















Cada vez mais mulheres ocupam cargos e exercem atividades de destaque na sociedade. Porém, se faz necessário que mais delas saibam que podem e devem conquistar poder, o que realmente muda seu papel em sociedade.

Com esta premissa que e a Vice- presidente nacional do PDT, a socióloga Miguelina Vecchio, esteve na Fronteira Oeste falando para mulheres do partido que concorrem a vereança de como podem agir para melhorar seu segundo mandato.

-As mulheres em geral têm que entender que é o poder quem decide o preço da arroba do boi, da qualidade da merenda escolar de seus filhos, a segurança, preço de produtos em sua maioria, tudo pelo poder,a política é o caminho, atesta.

Por isso, diz Miguelina, as mulheres ao ocupar cargos onde quer que estejam e, mesmo como vereadoras, tem que parar de se comportar como se fossem homens nas Câmaras. Elas tem ocupar os seu espaço com o poder delas mesmas.

Afirma que não existe conquista sem enfrentamento e assim que as mulheres devem pensar, porque se esperaram pelos outros ou por homens não vão avançar. O conhecimento é importante para ajudar no que buscam, pondera.