Milena Antunes: a comunicadora que transforma o tradicionalismo gaúcho em legado além das porteiras

Milena Antunes, que representou Alegrete e a 4ª Região Tradicionalista na 54ª Ciranda Cultural de Prendas e conquistou o quinto lugar estadual, traz consigo um currículo construído não apenas em títulos, mas em ações concretas que marcam gerações.

Em setembro do ano passado, apenas para ilustrar um recorte de sua atuação, Milena visitou mais de 14 escolas levando o tradicionalismo gaúcho como ferramenta de educação, pertencimento e identidade. Foi a esses espaços, onde a cultura muitas vezes chega como formalidade, que ela levou vivências, histórias, danças e saberes, transformando cada roda de conversa em uma aula viva sobre o Rio Grande do Sul.

Para ela, o concurso da Ciranda sempre foi mais que disputa – era palco para validar um trabalho que já acontecia. Mas Milena fez diferente. Levou o concurso às redes sociais com uma abordagem inovadora, humanizando cada etapa do processo, desde os ensaios até o resultado final. O impacto foi imediato: ultrapassou a marca de um milhão de visualizações e recebeu mensagens de todas as partes do mundo.

Paradoxalmente, a repercussão maior não veio da conquista do quinto lugar, mas da ausência do primeiro. Quando não venceu, vieram os vídeos de crianças imitando sua performance, mensagens emocionadas de pessoas que encontraram em sua postura inspiração para a vida. Milena descobriu, então, que uma faixa pode simbolizar uma vitória, mas não determina o tamanho de um legado.

Foi na segunda-feira seguinte ao evento que recebeu a ligação que mudou seu caminho. Vanda Cristina Basso, vice-diretora de Cultura do MTG, telefonou convidando-a para assumir a diretoria de Pesquisa e Difusão Cultural do Movimento. O reconhecimento chegava, não como consolo por um título não conquistado, mas como fruto de um trabalho que já era visível, necessário e transformador.

“Estou muito feliz, apesar de não ter conquistado o título. Hoje faço parte do grupo e estou colhendo frutos pelo reconhecimento. Uma faixa não nos faz ter reconhecimento, mas o legado sim”, afirma Milena. “Sei que o trabalho é grande e a responsabilidade ainda maior. Tive a Ilva Borba como presidente e a admiro muito. É um departamento que leva a cultura além das nossas porteiras e pode entrar em inúmeros estados e países. Esse é um momento ímpar na minha vida.”

Nomeada no último mês de junho, Milena Antunes assume a missão de difundir a história e a cultura do Rio Grande do Sul em um tempo em que o tradicionalismo precisa dialogar com as novas gerações. E se há algo que sua trajetória comprova, é que ela faz isso como poucos: com comunicação inteligente, afetiva e acessível, sem perder a essência que move sua jornada – a crença de que a tradição só tem valor se transformada em conhecimento compartilhado.

Em um movimento que costuma ter seus protagonistas formados no silêncio dos galpões e nos palcos iluminados, Milena Antunes faz do celular e das redes sociais uma nova forma de manter viva a cultura gaúcha. Uma missão que, para ela, não é apenas um cargo ou uma honra, mas um propósito de vida.