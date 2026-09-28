Milhares de famílias atingidas: Santiago enfrenta consequências do temporal de granizo

O município decretou situação de emergência diante dos estragos. O levantamento dos danos ainda está em andamento, mas milhares de imóveis foram atingidos. Conforme os dados mais recentes divulgados nesta segunda-feira, cerca de 5 mil pessoas foram afetadas em Santiago, que aparece entre os municípios com maior número de atingidos no Estado.

A Defesa Civil e equipes municipais seguem trabalhando na distribuição de lonas e no atendimento às famílias. Mais de 20 mil metros quadrados de lona já foram distribuídos para auxiliar na proteção das residências danificadas. Mais de 200 profissionais estão envolvidos nas ações de atendimento e levantamento dos prejuízos.

O temporal também provocou danos em estruturas públicas, incluindo escolas e unidades de saúde. O Hospital de Santiago teve áreas atingidas e precisou restringir parte dos atendimentos.

Além dos trabalhos de recuperação, a população permanece em atenção para a possibilidade de novas instabilidades. O alerta da Defesa Civil estadual, atualizado nesta segunda-feira às 15h, indica possibilidade de tempestades, granizo e rajadas de vento que podem superar 90 km/h, especialmente entre esta segunda e a terça-feira (29).

A situação segue sendo monitorada e os números dos prejuízos podem aumentar à medida que o levantamento das áreas atingidas avançar.

Fonte: Prefeitura de Santiago