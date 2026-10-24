Militância de Lula vai às ruas em último ato de campanha

A mobilização reuniu apoiadores na região do Trevo do Arco, de onde os veículos partiram inicialmente em direção à região oeste do município, seguindo também por outros setores da cidade.

Durante o percurso, a carreata passou por diversos bairros, com veículos identificados por bandeiras e manifestações sonoras. A mobilização levou às ruas demonstrações de apoio à candidatura de Lula e integrou as atividades políticas realizadas no município no período que antecede a votação.

O trajeto por diferentes regiões de Alegrete marcou a presença dos apoiadores nas vias urbanas, em uma das últimas mobilizações públicas antes do comparecimento dos eleitores às urnas.

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A eleição ocorre amanhã, quando os eleitores irão às urnas para registrar seus votos, conforme o calendário eleitoral.

A carreata em apoio a Luiz Inácio Lula da Silva fez parte das manifestações políticas registradas em Alegrete na véspera da votação.