Militar de Alegrete participa de capacitação em Inteligência Artificial aplicada às contratações

Durante cinco dias, um militar lotado no 12º Batalhão de Engenharia de Combate Blindado de Alegrete, participou de capacitação promovida pelo Departamento de Engenharia e Construção (DEC), com foco no uso da Inteligência Artificial (IA) nas contratações públicas, especialmente no contexto do Plano de Contratações Anual (PCA) e da Nova Lei de Licitações (Lei nº 14.133/2021).

O curso está sendo ministrado pelo professor Silvio Lima, da Empresa Aliar Treinamentos e Capacitação Ltda, sob a coordenação do Departamento de Engenharia e Construção (DEC) no formato EAD.

O encontro encerra nesta sexta-feira (09), e a formação tem como objetivos capacitar militares no uso de IA generativa, como o ChatGPT, na elaboração de documentos como Termo de Referência, Edital e Mapa de Riscos; aumentar a eficiência, transparência e agilidade dos processos licitatórios; reduzir custos operacionais e otimizar a gestão de contratos; integrar soluções tecnológicas aos processos administrativos, alinhando-se ao Plano Brasileiro de Inteligência Artificial (PBIA), além de identificar e mitigar riscos nas contratações públicas.

A iniciativa reforça o compromisso do Exército Brasileiro com a modernização da gestão pública e a adoção de tecnologias emergentes para fortalecer a governança e a eficiência institucional.

Fotos: 12º BE