Militar do Exército é detido por uso de pistola; ele não tinha autorização para portar a arma

Compartilhe









113 Shares

Na madrugada de quinta-feira(3), por volta das 2h30min, durante o patrulhamento ostensivo, a guarnição da Brigada Militar abordou o veículo Astra que estava em atitude suspeita, no bairro Capão do Angico, em Alegrete.

Durante a revista pessoal, foi constatado que o condutor do veículo, militar do Exército Brasileiro, estava portando em sua cintura uma pistola 9 mm, marca Taurus, carregada com 12 munições intactas.

Diante da situação, o mesmo foi encaminhado à Delegacia de Polícia para registro do fato. A arma foi apreendida, pois o militar não apresentou a autorização para portar a referida pistola, somente o registro da arma de fogo expedido pelo Exército Brasileiro e válido até o ano de 2021.

Diante dos fatos, a autoridade policial entendeu pelo auto de prisão em flagrante, afiançável o referido delito em R$ 348,33.

A patrulha do Exército Brasileiro foi acionada para acompanhar o registro. Depois de efetuar o pagamento da fiança, o militar foi liberado. O militar do Exército, autuado pelo crime de porte ilegal de arma de fogo, salientou que tinha como informação que poderia portar a pistola com o registro e sua carteira e identidade militar.