Militar é esfaqueado e menor de 16 anos é apreendida pela Brigada Militar em Alegrete

Um militar do Exército Brasileiro foi esfaqueado, nesta madrugada(7), e iria passar por cirurgia. O estado de saúde, de acordo com informações, inspirava cuidados. A acusada, de 16 anos, foi apreendida pela Brigada Militar e encaminhada à DP.

Segundo ocorrência policial, a guarnição policial foi acionada na Unidade de Pronto Atendimento(UPA), com a informação de que um jovem, de 19 anos, chegou na unidade de saúde com ferimentos no abdômen e nas costas. No local, os policiais fizeram contato com testemunhas e o relato foi que a agressão ocorreu em decorrência de uma briga em frente ao Centro Cultural, Centro, em Alegrete.

O desentendimento seria entre o militar e um outro jovem. Entretanto, a acusada de ter golpeado a vítima com duas facadas é prima do indivíduo que se envolveu na briga. Ao sair em defesa do primo, usou um canivete e feriu o militar no abdômen e depois nas costas. Ainda de acordo com testemunhas, a menor de 16 anos estaria consumindo bebida alcoólica, com um grupo, em frente ao local já citado.

Ela, também, estava na UPA pois durante a desavença lesionou a mão esquerda e iria passar por atendimento médico. Ao ser questionada, pelos policiais sobre o ocorrido, assumiu que havia esfaqueado o militar em defesa do primo. Conduzida à Delegacia de Polícia foi realizado o registro por lesão corporal grave. A vítima, natural de Passo Fundo, foi transferida para Santa Casa de Alegrete e iria passar por cirurgia. O estado de saúde inspirava cuidados.

A ocorrência foi por volta das 2h40min, deste sábado.