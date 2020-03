Militares da 2ª Brigada de Cavalaria Mecanizada são qualificados em Alegrete

No último dia 5, o 10° Batalhão Logístico “Batalhão Marquês do Alegrete”, encerrou o estágio de Qualificação Operacional de Comandante de Carro e Treinamento Específico de Motorista da VBTP-MSR 6×6 Guarani.

Foi realizada uma solenidade, presidida pelo General de Brigada Ricardo José Nigri, Comandante da 2ª Brigada de Cavalaria Mecanizada. O evento em Alegrete contou com a presença dos Comandantes das OM da Brigada Charrua.

De acordo com informações, concluíram com aproveitamento a qualificação operacional de comandante e o treinamento específico para motorista da VBTP-MR 6X6 GUARANI, 29 militares de diversas Unidades da 2ª Bda C Mec, assim distribuídos:

Do 5º RC Mec: 9 militares;

Do 8º RC Mec: 8 militares;

Do 10º B Log: 1 militar;

Do Esqd C 2ª Bda C Mec: 03 militares

Da 2ª Cia Eng Cmb Mec: 04 militares; e

Da 12ª Cia Com Mec: 04 militares.

Estes militares, além de Comandantes e Motoristas de Carro, terão a responsabilidade de aplicar e difundir os conhecimentos adquiridos em suas Organizações Militares, a fim de aumentar a massa crítica de recursos humanos habilitados a operar a VBTP Guarani.

Júlio Cesar Santos Fotos e Fontes: 10º BLog