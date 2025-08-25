Militares do 10º Blog e 6º RCB participam de palestra sobre cursos de formação de Sargentos em Alegrete

Para que mais militares que estão no 10º Batalhão Logístico e no 6º Regimento de Cavalaria Blindado (6º RCB) conheçam algumas das atividades, as duas unidades promoveram, esta semana, uma visita de cabos e soldados ao Curso de Formação e Graduação de Sargentos (CFGS), que funciona na sede do 6º RCB.

O objetivo foi proporcionar aos militares do efetivo profissional e do serviço militar obrigatório a oportunidade de conhecer de perto as etapas e os requisitos para seguir a carreira de sargento no Exército Brasileiro.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

O 6º Regimento de Cavalaria Blindado é, atualmente, a única unidade militar escolar tecnológica do Exército (UETE) na região sul do país. A instituição forma, anualmente, cerca de 100 alunos que estão na fase inicial do curso. Durante o período básico, os futuros Sargentos conhecem à vida militar e recebem instruções em diversas áreas de atuação.

Após a primeira fase do curso, os alunos são transferidos para outras escolas de especialização, como a Escola de Sargentos das Armas (ESA), para concluir sua formação.